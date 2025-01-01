Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 24

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 24
Folge 24: Episode 24

23 Min.Ab 12

Annas flammende Rede hat Bruno beeindruckt. Wider Willen gerührt von Brunos Lobeshymne auf Anna, macht Tom ihr ein verbessertes Angebot: Wenn sie ein Jahr lang für Lanford Life arbeitet, bekommt sie ihr Label danach schuldenfrei zurück. Das wäre für Anna die Chance, Jonas' Erbe doch noch zu retten. Aber kann sie Tom vertrauen?

