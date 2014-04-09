Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe
SAT.1 emotions
Staffel 4
Folge 241
vom 09.04.2014
Folge 241: Komplizen

23 Min.Folge vom 09.04.2014

Luca ist überglücklich, als er erfährt, dass Nina überlebt hat. Und auch Nina ist klar geworden, wie groß ihre Sehnsucht nach Luca ist. Doch dann konfrontiert er sie mit einem Geständnis, das sie völlig überfordert.

