Anna und die Liebe
Folge 252: Schlechter Verlierer
23 Min.
Kai will Nina einen Ausbeutervertrag unterjubeln und weckt damit ihren Kampfgeist. Tapfer tritt sie für ihre Rechte ein. Als Luca auf die Auseinandersetzung aufmerksam wird und ein Machtwort zu Gunsten Ninas spricht, scheint ihr Mut belohnt zu werden. Doch leider unterschätzt sie, welch ein schlechter Verlierer Kai Kosmar sein kann.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
