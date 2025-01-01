Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 27

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 27
Episode 27

Anna und die Liebe

Folge 27: Episode 27

24 Min.Ab 12

Anna ist erleichtert: Ingo und Susanne können ihr Restaurant behalten. Der Käufer der Goldelse tritt aufgrund von Heinrichs Spuk-Show endlich vom Vertrag zurück. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass Anna ab morgen den Gang nach Canossa antreten muss. Ein Jahr bei Lanford unter der Fuchtel von Carla Rhonstedt - wie soll sie das nur überstehen?

