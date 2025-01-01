Anna und die Liebe
Folge 39: Spezial (4)
23 Min.
Wechselseitig berichten Anna und Jonas davon, wie sie über lange Umwege doch noch zueinander fanden: wie Anna sich in Jonas' Halbbruder Alex verliebte und Jonas beinahe zu spät begriff, dass er um Anna kämpfen musste. Als nach einiger Zeit noch immer keine Rettung naht, gerät Paule langsam in Panik ...
Anna und die Liebe
