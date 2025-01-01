Anna und die Liebe
Folge 6: Episode 6
24 Min.Ab 12
Paloma hält Tom für den bestellten Makler und zeigt ihm den Laden. Der findet sie sichtlich sympathisch und macht ihr ein Jobangebot. Ohne zu wissen, dass Tom Annas Erzfeind ist, unterschreibt sie einen Vertrag. Der große Tag für Anna, Jonas und ihr neues Business ist gekommen. Doch mitten im Interview werden sie mit Carlas Anschuldigungen konfrontiert. Maik erlebt beim Casting eine Überraschung.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen