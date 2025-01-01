Anna und die Liebe
Folge 7: Episode 7
23 Min.Ab 12
Anna und Jonas sind erleichtert, dass ihre Kollektion rechtzeitig zur großen Eröffnungsshow am Hafen angekommen ist. Doch als Jonas gerade zum Hafen loseilen will, bekommt Anna erneut einen Schwächeanfall. Obwohl Tom Annas Rivale ist, will Paloma mit ihm zusammenarbeiten. Als Tom zu ihrem Entzücken offensiv mit ihr flirtet, ist Paloma sogar überzeugt, dass Anna sich in ihm täuscht.
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
