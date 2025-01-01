Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 72

SAT.1 emotionsStaffel 4Folge 72
Folge 72: Episode 72

23 Min.Ab 12

Nachdem Anna Enriques Kostüm gesehen hat, wird ihr klar, dass er derjenige war, mit dem sie auf der Venedig-Party getanzt hat. Anna ist erleichtert, dass sich neben Tom noch eine weitere Option für sie ergibt, vor allem als Enrique sie mit einem Strauß Rosen überrascht. Als Paule merkt, dass Anna sich nicht mehr Tom, sondern Enrique annähert, sieht sie nur eine Möglichkeit, dies zu unterbinden ...

