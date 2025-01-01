Anna und die Liebe
Folge 81: Episode 81
23 Min.Ab 12
Nach Carlas Triumph über David hält sie ihn an der langen Leine. David will ihr Vertrauen durch ein Geschenk gewinnen und besorgt ein Teil der Zauberhaft-Kollektion, um Carla in ihrer Intrige gegen Anna zu unterstützen. Doch Carla lässt ihn weiter zappeln ... Toms heimliche Überwachung von David führt zu einem überraschenden Ergebnis ...
