Anna und die Liebe

Episode 81

Staffel 4Folge 81
Folge 81: Episode 81

23 Min.Ab 12

Nach Carlas Triumph über David hält sie ihn an der langen Leine. David will ihr Vertrauen durch ein Geschenk gewinnen und besorgt ein Teil der Zauberhaft-Kollektion, um Carla in ihrer Intrige gegen Anna zu unterstützen. Doch Carla lässt ihn weiter zappeln ... Toms heimliche Überwachung von David führt zu einem überraschenden Ergebnis ...

SAT.1 emotions
