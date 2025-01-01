Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 103

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 103
Episode 103

Anna und die Liebe

Folge 103: Episode 103

23 Min.Ab 12

Nina hat Luca schweren Herzens gesagt, dass ihre Liebe keine Zukunft hat. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als ihren Entschluss fassungslos hinzunehmen, und Nina kehrt mit gebrochenem Herzen nach Hause zurück.

