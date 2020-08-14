Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 107 - FINALE

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 107vom 14.08.2020
Episode 107 - FINALE

Episode 107 - FINALEJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 107: Episode 107 - FINALE

24 Min.Folge vom 14.08.2020Ab 12

Nina muss zittern, ob Carla zum Schluss noch einmal ihr Leben ruiniert, indem sie ihr Luca nimmt. Doch Luca bekommt die Situation unter Kontrolle und nicht nur das: Luca besiegelt seine Liebe zu Nina mit einem Heiratsantrag. Steht nun dem Glück nichts mehr im Wege?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1 emotions
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen