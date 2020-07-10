Anna und die Liebe
Folge 11: Episode 11
23 Min.Folge vom 10.07.2020Ab 12
Kai ist Carla auf die Schliche gekommen. Zu ihrem Entsetzten muss sie erfahren, dass er mehr weiß, als gut für sie ist. Erfolglos versucht sie Kai Informationen zu entlocken. Wenn Carla Schadensbegrenzung betreiben und Kai in Schach halten will, muss sie ihm wohl mehr als nur ein Zugeständnis bieten.
