Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 34

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 34
Episode 34

Episode 34Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 34: Episode 34

24 Min.Ab 12

Luca und Olivia verkünden der wartenden Hochzeitsgesellschaft, dass sie sich entschlossen haben, nicht zu heiraten. Schweren Herzens blicken beide der Realität ins Auge und beschließen, Freunde zu bleiben. Luca will dennoch, dass Silvester angemessen gefeiert wird, und so nimmt die Party ihren Lauf.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1 emotions
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen