Anna und die Liebe
Folge 34: Episode 34
24 Min.Ab 12
Luca und Olivia verkünden der wartenden Hochzeitsgesellschaft, dass sie sich entschlossen haben, nicht zu heiraten. Schweren Herzens blicken beide der Realität ins Auge und beschließen, Freunde zu bleiben. Luca will dennoch, dass Silvester angemessen gefeiert wird, und so nimmt die Party ihren Lauf.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
