Anna und die Liebe
Folge 39: Episode 39
23 Min.Folge vom 21.07.2020Ab 12
Nina kann nicht glauben, dass Jasmin den Säureanschlag verübt haben soll und stellt weitere Nachforschungen an. Carla versucht, sie mit einer Lüge von Kais Spur abzubringen. Doch Nina lässt nicht locker und folgt ihm. Allerdings hätte sie nie mit dem gerechnet, was sie nun tatsächlich herausfindet.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen