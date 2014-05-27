Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 49

Staffel 5Folge 49vom 27.05.2014
23 Min.Folge vom 27.05.2014Ab 12

Nina bezieht ihren neuen Arbeitsplatz und sitzt dabei genau in Lucas Sichtfeld, der durch Toms Weggang dessen Büro übernommen hat. Luca will es nicht wahrhaben, doch er hält es kaum aus, Nina den ganzen Tag vor Augen zu haben. Als Jojo Nina bei der Arbeit besucht, erteilt ihm Luca Hausverbot. Nina stellt Luca daraufhin zur Rede und erhält ein überraschendes Geständnis.

SAT.1 emotions
