Anna und die Liebe
Folge 49: Episode 49
23 Min.Folge vom 27.05.2014Ab 12
Nina bezieht ihren neuen Arbeitsplatz und sitzt dabei genau in Lucas Sichtfeld, der durch Toms Weggang dessen Büro übernommen hat. Luca will es nicht wahrhaben, doch er hält es kaum aus, Nina den ganzen Tag vor Augen zu haben. Als Jojo Nina bei der Arbeit besucht, erteilt ihm Luca Hausverbot. Nina stellt Luca daraufhin zur Rede und erhält ein überraschendes Geständnis.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen