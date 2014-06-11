Anna und die Liebe
Folge 69: Episode 69
23 Min.Folge vom 11.06.2014Ab 12
Jojo sucht nach einem Weg, Nina schnell aus dem Gefängnis zu holen. Als er einen prominenten Anwalt im Restaurant erkennt, zögert er keinen Augenblick und bittet ihn, sich für sie einzusetzen. Aber erst als Jojo durch einen beherzten Appell Kopf und Kragen riskiert, erklärt sich der Jurist bereit, Nina zu helfen.
