Folge 8: Folge 8
23 Min.Folge vom 30.04.2014Ab 12
Katja ist sich sicher, Hubertus verloren zu haben. Sie weiß, dass er mit seinen Vorwürfen völlig Recht hat - und sie würde alles tun, um ihn zurückzugewinnen. Anna unterstützt ihre Schwester und überredet sie dazu, mit unkonventionellen Mitteln zu kämpfen.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen