Episode 88

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 88
Folge 88: Episode 88

24 Min.Ab 12

Luca ist von Ninas Liebesgeständnis völlig überrumpelt, trotzdem muss er zugeben, dass er für sie das Gleiche empfindet. Aber seine Loyalität zu Lindenberg verbietet es ihm, mit Nina zusammen zu sein. Um ihr zu zeigen, warum er sich Lindenberg derart verbunden fühlt, nimmt Luca sie mit auf eine Reise in seine Vergangenheit.

