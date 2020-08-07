Anna und die Liebe
Folge 90: Episode 90
24 Min.Folge vom 07.08.2020Ab 12
Jojo will für seine Liebe zu Nina und ihre Beziehung kämpfen. Doch Ninas Entschluss steht fest: Sie kann nicht länger mit Jojo zusammen sein! Als er durch einen Zufall entdeckt, dass Nina mit Luca zusammen bei Lanford arbeitet, scheint ihm die Situation eindeutig: Nina hat sich gegen ihn und für Luca entschieden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen