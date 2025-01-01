Anna und die Liebe
Folge 97: Episode 97
23 Min.Ab 12
Während Nina nach der Operation erfährt, dass Luca mit Bernd Lindenberg gebrochen hat und sie Carla gegenüber durchblicken lässt, dass vielleicht doch noch Hoffnung für Luca und sie besteht, quält Carla der Gedanke, Luca an Nina zu verlieren. Sie versucht, einen Keil zwischen die beiden zu treiben, indem sie verhindert, dass Luca zu Nina kann. Außerdem verschweigt sie Nina den Besuch von Luca.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen