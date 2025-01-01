Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 99

Folge 99: Episode 99

23 Min.Ab 12

Nina will Carlas Forderung, ihr Luca zu überlassen, auf keinen Fall nachkommen. Doch Carla setzt Nina weiter unter Druck, erinnert sie an ihre Schuld und wirft ihr vor, dass sie Luca mit ihrer egoistischen Liebe für immer unglücklich machen wird.

