Anna und die Liebe
Folge 100: Mit anderen Augen
24 Min.Folge vom 16.09.2014Ab 12
Anna und Jannick sind alles andere als froh über den Überraschungsbesuch von Katja und Jonas. Außerdem ist Anna überrascht von Katjas neuer Schlichtheit. Eine einfache Hochzeit auf einer Hallig ist so gar nicht ihr Stil ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
