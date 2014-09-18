Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 103vom 18.09.2014
Folge 103: Folgenschwer

24 Min.Folge vom 18.09.2014Ab 12

Anna kann sich gerade noch rausreden: Die Hochzeit hat nichts zu bedeuten, sie ist null und nichtig. Jannick ist etwas skeptisch, glaubt Anna aber - bis Katja die irrtümlicherweise ausgestellte Heiratsurkunde in die Hände fällt. Dann rutscht Anna auch noch die Geschichte mit dem Kuss mit Jonas raus ...

