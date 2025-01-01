Anna und die Liebe
Folge 104: Aus und vorbei
24 Min.Ab 12
Bei Jonas und Katja herrscht weiterhin dicke Luft. Trotzdem begleitet sie ihn auf eine Filmparty, wo er einen Star treffen will, den Lanford für die neue Kampagne wünscht. Jonas' Versuch scheitert, denn der Star taucht nicht auf. Katja hingegen macht die Bekanntschaft eines einflussreichen Film-Produzenten ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
