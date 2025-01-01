Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 112
Folge 112: Unmut

23 Min.Ab 12

Susannes Reaktion auf die Offenbarung von Ulrichs wahrer Identität fällt nicht so aus, wie Anna erhofft hatte. Sie sieht ein, dass ihre Mutter Zeit braucht, um glauben zu können, dass Ulrich ihr totgeglaubter Ex-Mann ist. Und dennoch ist Anna froh und erkennt, wie gut ihr das Zusammensein mit ihrem Vater tut, denn er gibt ihr Selbstvertrauen.

