Anna und die Liebe
Folge 112: Unmut
23 Min.Ab 12
Susannes Reaktion auf die Offenbarung von Ulrichs wahrer Identität fällt nicht so aus, wie Anna erhofft hatte. Sie sieht ein, dass ihre Mutter Zeit braucht, um glauben zu können, dass Ulrich ihr totgeglaubter Ex-Mann ist. Und dennoch ist Anna froh und erkennt, wie gut ihr das Zusammensein mit ihrem Vater tut, denn er gibt ihr Selbstvertrauen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen