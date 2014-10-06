Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Versöhnlich

SAT.1 Staffel 1 Folge 127 vom 06.10.2014
Versöhnlich

Anna und die Liebe

Folge 127: Versöhnlich

23 Min. Folge vom 06.10.2014 Ab 12

Anna ist nach ihrem Rausschmiss am Boden zerstört und zieht zu Paloma. Sie will das Geld zurückzahlen, muss aber ernüchtert feststellen, dass sie so schnell keinen Job in der Werbung finden wird. Darum beschließt sie, sich bei Armin und Susanne zu entschuldigen. Gemeinsam mit Paloma möchte sie wie früher den Laden schmeißen, um das fehlende Geld zurückzuzahlen.

