Anna und die Liebe
Folge 136: Noch mal von vorn
24 Min.Folge vom 10.10.2014Ab 12
Gerrit lehnt Annas Bewerbung zunächst ab. Weil er aber niemanden hat, der so gut arbeitet wie sie, gibt er ihr schließlich doch noch eine Chance - und Anna nutzt sie. Sie heuert bei Gerrit an und glaubt, sie schafft es, sich trotzdem nicht von ihm benutzen zu lassen, aber sie unterschätzt Gerrits Methoden ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
