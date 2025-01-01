Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 151
23 Min.Ab 12

Anna ist erleichtert: Jonas hat sie nicht nur von Gerrits grässlicher Albtraum-Erscheinung befreit, sondern auch verhindert, dass sie kriminell wird, um an neue Pillen zu gelangen. Er rät ihr, mit ihrer Pillensucht einen Arzt aufzusuchen. Anna verspricht es auch, doch die Scham ist schließlich zu groß. Sie will es allein schaffen und geht auf kalten Entzug.

