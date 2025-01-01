Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Verdrängung

SAT.1Staffel 1Folge 158
Verdrängung

VerdrängungJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 158: Verdrängung

24 Min.Ab 12

Anna kann Majas Suizidversuch in letzter Sekunde verhindern. Aber als sie mit der schlechten Nachricht zu Jonas kommt, reagiert er seltsam distanziert und stürzt sich sogleich wieder in die Arbeit. Als Jannick mit ihm darüber in Streit gerät, reicht es Anna: Sie nimmt Jonas bei der Hand, um ihn aus seiner emotionalen Isolation zu befreien ...

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

