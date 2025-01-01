Anna und die Liebe
Folge 165: Voll ins Schwarze
23 Min.Ab 12
Anna besteht weitere Prüfungen von Jonas und verbringt amüsante Stunden mit ihm. Am Ende hat die Konfrontationstherapie bei beiden gewirkt: Anna überwindet mehr und mehr ihre Schüchternheit und Jonas will sein Leben noch einmal neu sortieren ...
