Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 168vom 20.12.2014
Folge 168: Falsche Hoffnungen

23 Min.Folge vom 20.12.2014Ab 12

Nach einer Nacht voller Gedanken an Jonas beschließt Anna zu ihrem Liebesgeständnis zu stehen und es sogar zu wiederholen. Diesmal will sie den richtigen Moment abpassen und arrangiert ein romantisches Treffen in der "Goldelse". Aber auch Jonas hat Anna eine wichtige Mitteilung zu machen ... Maik hält sein Versprechen, Lars das Leben zur Hölle zu machen. Als er ihn öffentlich bloßstellen will, reißt Lars der Geduldsfaden ...

SAT.1
