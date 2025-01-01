Anna und die Liebe
Folge 169: Hochzeit in Las Vegas
24 Min.Ab 12
Während Katja und Jonas in der "Goldelse" ihre Eheschließung feiern, ist Anna am Boden zerstört und ertränkt ihren Kummer in Alkohol - es kommt zum Eklat ... Jonas und Katja haben offenbar unterschiedliche Erinnerungen an ihre Hochzeit in Las Vegas. Wer hat alles bezahlt, wer alles organisiert, wer hat wem einen Antrag gemacht und wie war die Hochzeitsnacht?
Weitere Folgen in Staffel 1
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
