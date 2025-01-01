Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 177
Folge 177: Kalte Füße

24 Min.Ab 12

Obwohl Anna Babyprom immer noch skeptisch gegenübersteht, gibt Dr. Hahn nicht so leicht auf. Er fährt eine neue Charmeoffensive und geht sogar so weit, ihr einen Kuss zu geben ... Jannick fährt voller Aufregung in aller Frühe zu Max und Julia, um herauszufinden, ob er wirklich Max' Vater ist.

