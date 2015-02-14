Zum Inhalt springenBarrierefrei
Drei sind einer zuviel

SAT.1Staffel 1Folge 191vom 14.02.2015
Drei sind einer zuviel

Folge 191: Drei sind einer zuviel

23 Min.Folge vom 14.02.2015Ab 12

Als Jonas erfährt, dass Gerrit die ganze Zeit gewusst hat, wie schädlich Babyprom ist, ist er außer sich vor Wut. In der Auseinandersetzung mit Gerrit, Natascha und Katja wird Jonas immer klarer, wie sehr er Anna Unrecht getan hat ... Gerrit fühlt sich immer mehr ins Abseits gedrängt: Katja lässt ihn ihre Erpresser-Macht deutlich spüren und Jonas macht ihm Vorwürfe wegen Babyprom.

