Anna und die Liebe

Fassungslos

Fassungslos

Anna und die Liebe

Folge 203: Fassungslos

Jonas hat Anna gestanden, dass er wegen der Nacht mit ihr die Hochzeit abgesagt hat, worauf sie von einer gemeinsamen Zukunft mit Jonas zu träumen beginnt. Dann aber sieht sie, wie sehr die angeblich schwangere Katja leidet. Anna ist hin- und hergerissen und bittet Jonas schließlich, Katja nicht zu verlassen ...

