Anna und die Liebe

Ablenkung

SAT.1Staffel 1Folge 212
Ablenkung

Folge 212: Ablenkung

24 Min.Ab 12

Die enttäuschte Anna weiß nun, dass Jonas sich endgültig für Katja und das Baby entschieden hat. Vanessa, die versteht, was zwischen Anna und Jonas vorgeht, will Anna auf andere Gedanken bringen und lädt sie ein, mit ihr abends tanzen zu gehen ...

