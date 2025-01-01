Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 223
Folge 223: Feuerprobe

24 Min.Ab 12

Plötzlich steht Annas Vermieter vor ihrer Wohnung in Hamburg und entpuppt sich als reichlich nervtötend. Wenig später stellt sich jedoch heraus, dass er Physiker ist und Anna unverhofft dabei helfen kann, in der neuen Agentur einen guten Eindruck zu machen ...

