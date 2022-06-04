Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Es kann nur eine geben

SAT.1Staffel 1Folge 23vom 04.06.2022
Folge 23: Es kann nur eine geben

24 Min.Folge vom 04.06.2022Ab 12

Anna glaubt nicht, was Jonas ihr anbietet: eine Stelle als Putzfrau, die seiner Meinung nach ihrer Qualifikation am besten entspricht. Aus dem Gefühl der Demütigung heraus nimmt sie prompt Gerrits Angebot an und wird seine Texterin. Natascha ist darüber nicht sonderlich erfreut, gibt Anna aber die Möglichkeit, sich zu beweisen ...

