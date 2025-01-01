Anna und die Liebe
Folge 234: Ehrliche Arbeit
24 Min.Ab 12
Bei einem Ausflug entdeckt Alexander seine Seelenverwandtschaft zu Anna und mehr ... Auch die spürt eine große Nähe zu Alexander, aber sie will die aufkeimende Liebe nicht zulassen. Ein Traum führt ihr vor Augen warum: Trotz einer schweren Enttäuschung ist in ihrem Herzen nur Platz für einen ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen