Anna und die Liebe
Folge 237: Aufgeflogen
23 Min.Ab 12
Jonas hat Katja gegenüber ein zunehmend schlechtes Gewissen, da er sich in letzter Zeit nicht sehr nett verhalten hat. Katja hingegen wird immer klarer, dass sie für Jonas offenbar nur die zweite Wahl ist. Als er sich mit ihr versöhnen möchte, macht sie ihm klar, dass sie nicht mehr so weitermachen kann ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen