Anna und die Liebe
Folge 254: Den Schein wahren
23 Min.Folge vom 11.07.2015Ab 12
Anna und Alexander möchten den Goldmann-Auftrag in Kooperation mit Broda & Broda verwirklichen. Doch Jonas, der die Nähe zwischen Anna und Alexander nur schwer erträgt, zögert und sucht Ausflüchte. Erst als Gerrit ihm einen unprofessionellen Umgang mit seinen Gefühlen vorwirft, ist Jonas bereit, der Kooperation zuzustimmen.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen