Anna und die Liebe

Falsche Tatsachen

SAT.1Staffel 1Folge 35vom 08.03.2025
Falsche Tatsachen

Falsche TatsachenJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 35: Falsche Tatsachen

23 Min.Folge vom 08.03.2025Ab 12

Als Anna wütend auf Susannes und Armins Plan reagiert, Ingo für tot erklären zu lassen, versucht Susanne ihre Tochter zu beruhigen. Derweil bekommt Anna eine überraschende Mail: "Nadjad320" schickt ihr ein Foto von sich und bittet auch um ein Bild seiner anonymen Chatpartnerin ...

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen