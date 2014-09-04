Anna und die Liebe
Folge 83: Nachtschichten
24 Min.Folge vom 04.09.2014Ab 12
Katja hat es geschafft, Jannick beim Shooting für die aktuelle Uhrenkampagne auszuschalten. Unter ihrer Leitung wird das Unternehmen jedoch ein Desaster. Natürlich war sie in ihrer Eitelkeit nur darauf bedacht, sich allein in Szene zu setzen. Für eine Werbekampagne sind die Motive keinesfalls zu gebrauchen. Die Agentur steckt in der Krise und für ein neues Shooting steht kein Geld zur Verfügung.
