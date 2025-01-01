Anna und die Liebe
Folge 86: Verlobt?
24 Min.Ab 12
Anna kann es kaum fassen, dass Jonas und Katja offenbar verlobt sind und beschließt, sich Jonas endgültig aus dem Kopf zu schlagen. Als sie es Paloma gegenüber äußert, wird sie plötzlich von Jannick überrascht - Anna befürchtet, dass er ihre Worte mitgehört und von ihrer Verliebtheit zu Jonas erfahren hat ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen