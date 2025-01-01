Zum Inhalt springenBarrierefrei
22 Min.Ab 12

Aufgeladen von Jonas' Ansage, steigert sich Anna immer mehr in ihr Selbstbewusstseinstraining hinein. Jannick jedoch versucht Anna zu schützen und stellt sich vor sie. Das will sie aber auf keinen Fall hinnehmen und beschließt, sich von nun an nur noch auf sich selbst und ihre kreative Arbeit zu konzentrieren.

