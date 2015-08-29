Anna und die Liebe
Folge 22: Episode 22
22 Min.Folge vom 29.08.2015Ab 12
Anna kann nicht länger mitansehen, wie sehr ihre Mutter unter dem plötzlichen Zerfall ihrer Familie leidet. Als sie von Jonas erfährt, dass Katja nicht auf Annetts unmoralisches Angebot eingegangen ist, reift in ihr der Plan, mit dem ersten Geld von Oktopus Katjas Kaution zu stellen und sie so aus dem Gefängnis zu holen.
