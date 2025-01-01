Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 36

SAT.1Staffel 2Folge 36
Episode 36

Episode 36Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 36: Episode 36

24 Min.Ab 12

Katja wird bei ihrem Vorhaben, den Schlüssel für Gerrit zu klauen, von Natascha überrascht. In ihrer Not beschließt sie, ihm einen anderen Schlüssel zu geben. Ob ihr Plan aufgeht? Jonas versucht sich Anna aus dem Herzen zu schneiden, wohingegen Anna sich Gedanken macht, ob sie Alexander heiraten kann, wenn sie noch so starke Gefühle für Jonas hat. Für wen wird sie sich entscheiden?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen