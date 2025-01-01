Anna und die Liebe
Folge 112: Episode 112
24 Min.Ab 12
Alexander ist überzeugt, dass er das Opfer einer von David eingefädelten Intrige ist. Auch Annett ist sich diesbezüglich sicher, doch ihr sind die Hände gebunden. Das Schlimme ist, dass es aus der Situation keinen Ausweg zu geben scheint. Doch dann erfährt Annett, dass Mia kündigen und zu Jojo reisen will. Diese Information lässt in ihr einen Plan reifen. Gibt es doch noch einen Ausweg?
