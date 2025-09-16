Anna und die Liebe
Folge 114: Episode 114
24 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 12
Mia zweifelt daran, ob es richtig war, für Geld ihre Liebe zu verraten. Den widrigen Umständen zum Trotz entscheidet sie sich, zu Jojo nach Kuba zu gehen. Als Alexander vorher noch einen Abschiedsbrief erhält, hat er ein gewichtiges Argument, das Mia umstimmen könnte ...
